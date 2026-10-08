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Ekonomi Neova Sigorta’dan avantajlı prim sunan yeni kasko: NeoServis Tercih Kasko
Ekonomi

Neova Sigorta’dan avantajlı prim sunan yeni kasko: NeoServis Tercih Kasko

Yeniakit Publisher
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Neova Sigorta’dan avantajlı prim sunan yeni kasko: NeoServis Tercih Kasko

Sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Neova Sigorta, anlaşmalı özel servis kullanımıyla daha uygun prim avantajı sunan yeni kasko ürünü NeoServis Tercih Kasko'yu hayata geçirdi. Ürün, genişletilmiş kasko teminatlarını, Neova Sigorta’nın hizmet standartları ve Türkiye çapındaki yaygın NeoServis ağıyla bir araya getiriyor.

Araç sahiplerinin değişen ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyünü geliştirmeye devam eden Neova Sigorta, kasko ürün ailesine yeni bir alternatif ekledi. Özellikle 10 yaş ve altındaki otomobil ve kamyonetler için geliştirilen NeoServis Tercih Kasko, onarımların anlaşmalı özel servislerde gerçekleştirilmesi koşuluyla daha erişilebilir bir prim seçeneği sunuyor.

Ürün kapsamında sigortalılar, onarımların anlaşmalı özel servislerde gerçekleştirilmesi koşuluyla genişletilmiş kasko teminatlarından yararlanırken prim maliyetlerini azaltabiliyor. NeoServis Tercih Kasko kapsamında sigortalılar, hızlı, kaliteli ve garantili onarım hizmetinden faydalanırken hasarsızlık indirimlerini de koruyabiliyor.Anlaşmalı özel servis ağı dışındaki servislerin kullanılması durumunda ise poliçede belirtilen koşullar doğrultusunda muafiyet uygulanıyor.

"Müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun alternatifler sunuyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Neova Sigorta Teknik ve Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Cem Salih Çelen, müşteri beklentilerinin her geçen gün daha fazla çeşitlendiğini belirterek şunları söyledi:

 

"Tüm sigorta ürünlerinde olduğu gibi kaskoda da müşteriler kapsamlı teminatların yanı sıra kendi kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına uygun seçenekler de bekliyor. NeoServis Tercih Kasko ile müşterilerimize anlaşmalı özel servislerde sunulan hizmetlerden avantajlı primlerle yararlanabilecekleri bir alternatif sunuyoruz. Bu ürün kapsamında müşterilerimiz, Neova Sigorta’nın teminat ve hizmet standartları çerçevesinde anlaşmalı özel servislerde sunulan onarım hizmetlerinden yararlanabiliyor. Ürün geliştirme yaklaşımımızda önceliğimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayarak güvenilir hizmet sunan çözümler geliştirmek.”

NeoServis Tercih Kasko, Neova Sigorta'nın müşteri odaklı ürün geliştirme anlayışının yeni örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ürün, araç sahiplerine kapsamlı teminatları ve uygun prim yapısını bir arada sunan yeni bir kasko seçeneği sunuyor.

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