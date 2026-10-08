Lise eylemleri Paris ile Tahran arasında diplomatik gerilime dönüştü
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Fransa’daki lise eylemleri, iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçileri Dışişleri bakanlıklarına çağırmasına yol açtı. Paris yönetimi, İran’ı gösteriler hakkında yanıltıcı içerikler yaymakla suçlarken Tahran, Fransa’ya barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Bakan Jean-Noel Barrot’nun talimatıyla İran’ın Paris Büyükelçisi’nin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Yazılı açıklamada bu adımın, İran makamlarının Fransa’daki lise hareketlerine ilişkin “dezenformasyon kampanyası” yürüttüğü gerekçesiyle atıldığı belirtildi.
Büyükelçiye, İran Dışişleri Bakanlığının resmi hesaplarından internette yayılan ve Fransız makamlarınca yanıltıcı olarak nitelendirilen içeriklerin kabul edilemez olduğunun iletildiği kaydedildi.
İran, Fransa'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırmıştı
İran, Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan eylemlerle ilgili dün, Fransa’nın Tahran Büyükelçisi Pierre Cochard'ı Bakanlığa çağırmıştı.
İran, Cochard’a, Fransa’nın insan hakları konusundaki yükümlülüklerini hatırlatarak, Fransız halkının temel insan haklarına ve özgürlüklerine, özellikle de barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.
Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde şu ana kadar 6 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 1000'i aşkın kişi yaralandı.