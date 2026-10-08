Fon soruşturmasında yalan haberlere dikkat! Dezenformasyona adli işlem uyarısı

Fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi, belge ve raporlar üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi. Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddialar ile kişi ve kurumlar hakkında dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldığı kaydedildi. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında değerlendirileceği, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılıkça resen gerekli adli işlemlerin tesis edileceği bildirildi.