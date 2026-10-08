Fenerbahçe'de forvet arayışı!

Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, milli ara öncesinde Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetle moral buldu.

Sarı-lacivertliler, bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken özellikle santrfor bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda Fenerbahçe için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, milli ara öncesinde Eyüpspor’u mağlup ederek moral depoladı.

Hücum hattında beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını erkenden hızlandırırken sarı-lacivertlilerle ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

UOL’un haberine göre Fenerbahçe, Santos forması giyen Gabriel Barbosa’yı transfer etmek için girişimlere başladı.

Haberin ayrıntılarında Brezilyalı santrforun önceliğinin Santos olduğu fakat sarı-lacivertlilere de sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon Santos formasıyla 42 resmi maça çıkan Gabriel Barbosa bu karşılaşmalarda 21 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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