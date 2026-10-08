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Dünya İran’dan ABD’nin teklifine yanıt hazırlığı: Mesaj arabulucularla iletilecek
Dünya

İran’dan ABD’nin teklifine yanıt hazırlığı: Mesaj arabulucularla iletilecek

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İran’dan ABD’nin teklifine yanıt hazırlığı: Mesaj arabulucularla iletilecek

İran, savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik müzakere sürecinde ABD’nin sunduğu önerilere yanıt vereceğini açıkladı. Tahran ile Washington arasındaki mesaj trafiği arabulucular üzerinden yürütülüyor.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin önerilerine gerekli yanıtın aracılar vasıtasıyla iletileceğini bildirdi. Bekayi, yanıtın içeriğine veya ne zaman gönderileceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Bekayi, İran'ın "tüm cephelerde dayatılan savaşı sona erdirmek ve Basra Körfezi bölgesi ile Hürmüz Boğazı'nda güvenliği yeniden sağlamak" amacıyla ortaya koyduğu husus ve koşulların açık ve kesin biçimde ifade edildiğini belirtti.

İranlı sözcü, ABD'nin önerilerine gerekli yanıtın arabulucular üzerinden verileceğini kaydetti.

Bekayi, ayrıca İran ile ABD arasındaki mesaj trafiğinin doğrudan değil, arabulucular vasıtasıyla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Mesaj alışverişi aracılar vasıtasıyla gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçen hafta New York ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve savaşın durdurulmasına ilişkin 7 günlük bir planı açıklamıştı. İran, planı aracılar üzerinden ABD'ye iletmiş ve ABD tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğu bildirilmişti.

İran'ın 7 günlük planı, ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ardından nihai anlaşma görüşmelerinin başlatılmasını öngörüyor.

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Yorumlar

Saim genç

ABD, İRAN savaşı İsrail bitmedi demeyince bitmez.Rusya, Ukrayna savaşı İngiltere bitmedi demeyince bitmez.
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