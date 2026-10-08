Babanın isyanı: Hastane belgeleri saklıyor! Güzelleşeyim derken canından oldu!
İzmir’de özel bir hastanede geçirdiği burun estetiği ameliyatı sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hatice Öncü’nün otopsi raporuyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumunun resmi taleplerine rağmen ilgili özel hastanenin ameliyat notları ve epikriz raporunu aylarca teslim etmediği belirlenirken, kızının mezarı başında adalet arayan acılı baba duruma, "Devlete meydan okur gibi belge saklıyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.