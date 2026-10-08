Bolat’tan “krizden önce parasını çekti” iddiasına yanıt: Hesap hâlâ açık

Bir televizyon kanalında dile getirilen, “fonda parası olup krizden önce çekti, hesabı kapattı” ve “400 koydu, 800 aldı” şeklindeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Bolat, soruşturma öncesinde veya sonrasında tasarruf hesabının kapatılmadığını belirtti.

Bolat, söz konusu para üzerinde hisse senedi alım satımı ya da farklı bir yatırım işlemi gerçekleştirilmediğini ifade ederek iddiaları “iftira” olarak nitelendirdi.

Bakan Bolat’ın yaptığı açıklamada, “Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur, sunulmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir” ifadelerini kullandı.

‘37,8 MİLYON TÜRK LİRASI TUTARINDAKİ AİLE TASARRUFUMUZ SUKUK (KİRA SERTİFİKASI) HESABI NİTELİĞİNDEKİ FİNANSAL ENSTRÜMANA YATIRILMIŞTIR’

26 Şubat 2024 tarihinde aile tasarruflarının SUKUK (kira sertifikası) finansal enstrümanına yatırıldığını açıklayan Bakan Bolat, “16 Eylül 2026 tarihinde 7 tane yatırım kuruluşları ile ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden şahsımın adının gündeme getirilmeye çalışılması, tümüyle bir kara propaganda ve sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonudur. Bakanlık görevimden önce 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası tecrübem boyunca biriktirdiğim tasarruflardan, Ticaret Bakanlığı görevimin başlamasından sonra profesyonel mesleki faaliyetlerime o anda ara verdiğimden dolayı 37,8 milyon Türk lirası tutarındaki aile tasarrufumuz 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesinde SUKUK (kira sertifikası) hesabı niteliğindeki yasal para piyasası finansal enstrümana yatırılmıştır. Bu veri mal beyanımda da kayıtlıdır. Bu yatırımın üzerinden 2 yıl 8 ay geçmiştir. Söz konusu tutar, 2 yıl 8 ay boyunca SUKUK (kira sertifikası) aynı yatırım aracında kalmış, ilgili şahsın iftirasının tam tersi olarak, SUKUK hesabı bu tarihe kadar kesinlikle kapatılmamış ve 16 Eylül 2026 tarihindeki devletimizin açtığı soruşturmalardan sonra da ilgili hesap durmaktadır” açıklamasını yaptı.

Fon soruşturmasından önce veya sonra işlem yapılmadığını belirten Bakan Bolat, “Fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül 2026 tarihinde veya öncesinde ya da sonrasında söz konusu tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alım-satımı veya farklı bir yatırım operasyonu gerçekleşmemiştir. Dolaysıyla bugün akşam yapılmaya çalışılan iddia ve itham bir iftira niteliğindedir. Kamuoyunda ‘fondaki para’ şeklinde itibarsızlaştırmak amacıyla yaftalanmaya çalışılan aile tasarrufu, gerçekte SUKUK olarak ifade edilen kira sertifikası niteliğindeki, kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracıdır. Borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi değildir, 16 Eylül 2026 tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır” ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Son 1 aylık getirisi yüzde 1,82. Son 3 aylık getirisi yüzde 7,75. Son 6 aylık getirisi yüzde 18,81 olduğunu açıklarken, “Kira sertifikaları, devlet tahvili, altın fonu, döviz fonu gibi yasal ve meşru mevzuat çerçevesinde ihraç edilen ve yatırımcıların erişimine açık bir para piyasası aracıdır. Üstelik SUKUK isimli kira sertifikasının geliri de risksiz ve garantili değildir. İhraç edilen kuruluşun SUKUK’u geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, yatırımcıların anaparası dahil, değer kaybı yaşaması da mümkündür. Yaklaşık 2 yıl 8 aydır söz konusu tasarrufun bulunduğu hesap üzerinden herhangi bir hisse senedi piyasası operasyonu gerçekleştirilmemiştir. Daha da önemlisi; Ömer Bolat adına bugüne kadar herhangi bir yatırım veya finans kuruluşunda yöneticilik, ortalık veya imza yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla şahsımın söz konusu kuruluşların yönetimsel veya ticari faaliyetleriyle ilişkilendirilmesi de külliyen yalandır. Ne şahsımın ne de ailemin kripto varlık veya yurtdışı para yatırımı hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Devletimize vergi ve sigorta prim borcu yoktur. Tüm gelir, gider, ödeme, tasarruf ve mali hareketlerimiz devletimizin ilgili kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri altında ve kontrole tabidir. Her şey şeffaftır” dedi.