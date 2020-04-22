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Aktüel

Nenehatun ortaokulu yıkılıyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Nenehatun Ortaokulu’nun yıkımına başlandı.

2020-04-22 16:55:25 -
Nenehatun ortaokulu yıkılıyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Nenehatun Ortaokulu’nun yıkımına başlandı.


Valilik oluru ve 2012-20 sayılı genelge doğrultusunda deprem güvenliği çalışmaları sebebi ile çıkan karar sonucu Osmancık Çay Mahallesi Gölyazı Sokak’ta bulunan Nenehatun Ortaokulu’nda yıkım çalışmaları başladı.


19 öğretmenin görev yaptığı 12 derslikli okulda eğitim-öğretim gören öğrenciler alınan yıkım kararı sonrası 10 Şubat 2020 tarihinde Gemici İlkokulu’nda eğitim görmeye başlamıştı.

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