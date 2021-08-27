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Gündem Nemrut Krater Gölü'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
Gündem

Nemrut Krater Gölü'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Doğası ve muazzam manzarasıyla dikkat çeken dünyanın 2'nci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü kalderasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 20:36:00 -
Nemrut Krater Gölü'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangın çıktığı haberinin verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme şefliği, milli parklar ve AKUT ekipleri sevk edildi.

 Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, yaklaşık 5 dekar alanın yandığı ormanlık alanda ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet ödülü" alan 2 bin 900 metre yükseklikteki Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı dağcıların, foto severlerin ve turistlerin akınına uğruyor. 

 

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