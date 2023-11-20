Neler yaşandığını anlattı! Kadınların kavga nedenini duyunca şaşıracaksınız

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bir AVM’de “yan baktın” tartışması nedeniyle saç saça giren kadınlardan biri o anları anlattı. Beyza Ekşi, “Ben kıza, ‘ne bakıyorsun’ dedim ve tekme attım. Tekmeyi atınca saç baş birbirimize girmiş bulunduk” dedi.

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’de geçtiğimiz hafta Çarşamba günü meydana gelen olayda, iki kadın arasında birbirlerine ters bir şekilde baktıkları için tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışma küfür ve tehditlerle devam ederken, iki kadın saç baş birbirine girmişti.

“Senin beynini patlatırım” demişti

Bazı vatandaşlar kadınları ayırmaya çalıştığı esnada orada bulunan erkek bir şahıs ise, kavgaya dahil olmak isteyen diğer bir başka kadına, “Sen vurma, senin beynini patlatırım” demişti. Ardından ayrılan kadınlardan birisi vatandaşla sözlü bir şekilde tartışmıştı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulmuştu. Polisin geldiği AVM’de taraflar birbirlerinden şikayetçi olmamıştı. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonuna anbean yansımıştı.

“Ben tekmeyi atınca saç baş birbirimize girmiş bulunduk”

Yaşanan olayla ilgili kavgaya karışan kadınlardan Beyza Ekşi o anları anlattı. Ekşi, “Diğer kızı hiçbir şekilde tanımıyorum. Bir Taksim’de bir AVM’ye arkadaşımla birlikte yemek yemeğe gittik. O kadın geldi. Ben kıza, ‘Ne bakıyorsun’ dedim ve tekme attım. Ben tekmeyi atınca saç baş birbirimize girmiş bulunduk. Onun erkek arkadaşı ve bizim arkadaşlarımız araya girdi ve polisler geldi. Biz saldırmayalım diye onları erken çıkardılar. Keşke videoyu çeken kişi, benim attığım tekmeyi ve onu saçından çekip sürüklediğim anları da çekseydi ve oraları izleyebilseydik. Kavga ettiğim kadın polise, ‘Arkanızdan gülerek bana hareketler yapıyor, öpücük atıyor ve sizi Taksim’de barındırmayacağım’ diyor” dedi.