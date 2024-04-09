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Teknoloji Neler oluyor? Lazer silahını Türkiye'nin yanı başına konuşlandırdılar
Teknoloji

Neler oluyor? Lazer silahını Türkiye'nin yanı başına konuşlandırdılar

Yeniakit Publisher
2024-04-09 17:20:00 -
Neler oluyor? Lazer silahını Türkiye'nin yanı başına konuşlandırdılar

ABD Ordusu, yeni geliştirdiği yüksek güçlü kısa menzilli lazer silahını Irak'a konuşlandırma kararı aldı.

ABD Ordusu, yeni geliştirdiği yüksek güçlü kısa menzilli lazer hava savunma sistemi (DE M-SHORAD)’ni Irak’a konuşlandırdığını duyurdu.

Konuşlandırmayla birlikte ABD Ordusu, DE M-SHORAD sisteminin etkinliğini ve operasyonel kabiliyetlerini gerçek muharebe koşullarında test etmeyi hedefliyor. ABD Ordusu Acil Yetenekler ve Kritik Teknolojiler Ofisi Direktörü Korgeneral Robert Rasch’a göre; konuşlandırma, DE M-SHORAD donanımlı üç Stryker aracını içeriyor ve ek modifikasyonlardan geçtikten sonra dördüncüsü de katılacak.

Bu girişim, ABD Ordusu’nun havadan gelebilecek tehditlere karşı savunmasını geliştirmek için 50 kilovatlık lazer silahlarıyla donatılmış kara platformlarını envanterine dahil etme stratejisinin bir parçası olacak. Defense News’e göre; 2005 yılından bu yana ABD kara kuvvetlerine yönelik hava tehditlerinin karmaşıklığı, büyük bir dönüşüm geçirdi. İnsansız hava sistemlerinin (İHA) yaygınlaşması ve Ukrayna’daki mevcut durum da dahil olmak üzere çeşitli çatışmalarda başarılı bir şekilde konuşlandırılması, sağlam ve mobil hava savunma çözümlerine duyulan acil ihtiyacın altını çiziyor. Türk savunma sanayii şirketlerinin de yönlendirilmiş enerjili silah sistemleri alanında önemli projeler yürüttüğü bilinmektedir.

Kaynak: Bengutürk

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