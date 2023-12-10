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Medya Neler dönüyormuş neler! Seda Sayan’a katılan Apaçi Mustafa her şeyi itiraf etti
Medya

Neler dönüyormuş neler! Seda Sayan’a katılan Apaçi Mustafa her şeyi itiraf etti

Yeniakit Publisher
2023-12-10 14:35:00 -

Seda Sayan’ın sunduğu ‘Evleneceksen Gel’ programına katılan ve yaptığı ‘apaçi’ dansıyla gündem olan Mustafa Bilginer, çektiği bir video ile Sayan’a yüklendi.

Evleneceksen Gel programına katılan ve ‘ben ne zaman evleneceğim ya’ diyerek isyan eden ve ilginç ‘apaçi’ dansıyla tanınan Mustafa Bilginer, Seda Sayan hakkında bir video yayınladı. 

Sosyal medyada gündem olan videoda ‘Apaçi Mustafa’, “Arkadaşlar biliyorsunuz ben Seda Sayan’ın programına katılan Apaçi Mustafa. Bana programda ev, araba, eşya ve iş vermişlerdi. Onların hepsi yalan. Hiçbirine inanmayın. Başta Seda Sayan olmak üzere hepsinin Allah belasını versin. Hepsi sahtekar. Onlara inanmayın. Beni kandırdılar bari sizi kandırmasınlar” ifadelerini kullandı. 

Paylaşım sosyal medyada gündem oldu. 

 

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