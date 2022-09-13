Nejat Uygur'un ölümü anlattığı video yeniden gündem oldu

18 Kasım 2013 tarihinde vefat eden oyuncu Nejat Uygur'un ölümü tarif ettiği video yeniden gündem oldu.

Nejat Uygur yaptığı unutulmaz konuşmasında ölümü şu sözlerle anlattı:

"Beni musalla taşında unutanları görüyorum ve duyuyorum. İmamın okuduğu Tiradını ve sormasını... Merhumu nasıl bilirdiniz? Bir kişinin bile benim için 'kötüydü' diyemediğini duyuyorum ve hayatımda ilk defa katıla katıla gülüyorum. Çünkü daha kırkım dolmadan unutulacağımı biliyorum.

Koşuyorum ama yetişemiyorum. Annem, babam kol kola girmişler anne baba diyorum onlar da beni görmüyorlar. Ve birdenbire aklıma geliyor. Eşime sesleniyorum Nejla çocuklar nerede? Torunlar nerede? Niye gelmediler? Niye beni yalnız bıraktınız?

Sonra birdenbire aklıma geliyor: Vefasızlığım Beni onca sevenlere yaptığım vefasızlığım aklıma geliyor. Haber vermeden Allah'a ısmarladık demeden buraya gelişime ağlıyorum. Ve bende her kul gibi sevabımla günahımla Allah'a sığınıyorum..."