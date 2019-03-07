Nejat Uygur da Büyük Doğu'cuymuş! Necip Fazıl'ın talebesinden çarpıcı açıklamalar...

Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in talebelerinden Üstün İnanç, Büyük Doğu'ya ve onu benimseyen ünlü isimlere dair bilinmeyenleri anlattı. Baran Dergisi'nden Cumali Dalkılıç'ın yazısına göre İnanç, Altunizade Kültür Merkezi’ndeki “Zamanın Ruhu” adlı programda konuştu.

"Zıkkımlanmaya mı?"

Konuşmasının önce moderatör Harun Yöndem tarafından okunan Attila_İlhan">Attila İlhan şiirlerinden hareketle Sait Faik Abasıyanık’ı hatırladığını söyleyen İnanç, İlhan’ın hiç içki kullanmayan, Abasıyanık’ın ise tam bir “şarapçı” olmakla zıt yönleri olan edebiyatçılar olduğunu ifade etti. Üstün İnanç, şöyle devam etti:

“Attila_İlhan">Attila İlhan, Necip Fazıl hayranıydı. Bunu TRT televizyonunda apaçık ifade etmişti. ‘Ben’ demişti, ‘Necip Fazıl’ın şiirlerini okuduktan sonra şair olmaya karar verdim, şiirin yüceliğini anladım.” En beğendiği şiiri sorulduğunda da, “Otel Odaları” demişti. Sait Faik’e gelince... O, Necip Fazıl’ın bir ifadesiyle “azat kabul etmez köle”lerindendi. Üstad ne dese katlanır ve onu yapardı. Onunla Büyük Doğu yazıhanesine Üstad’ı ziyarete gittiğimde karşılaşmıştım. Sait Faik, Büyük Doğu’ya yazı verirdi. O gün de yazıları için telif ücreti vermişti. Sait Faik, “bereket versin Üstadım” deyince Üstad, “ne oldu, gidiyor musun?” dedi. Abasıyanık, “evet üstadım” dedi. Üstad, “Zıkkımlanmaya mı?” diye sorunca Sait Faik, “evet üstadım” cevabını vermişti. Bu defa Üstad, “zıkkım iç!” deyince Abasıyanık, “baş üstüne üstadım” şeklinde cevap vermişti. Sait Faik, varlıklı bir ailenin çocuğuydu aslında... Türkçesi çok iyiydi. O mu kendini harcattı, yoksa başkası mı harcadı tartışılır fakat harcanmış biri olduğu kesindi.”

Merhum Nejat Uygur Büyük Doğu'yu benimsemiş

İnanç şunları söyledi:

"Necip Fazıl’ın “gizli ceb”inde yer alan isimlerden biri de Nejat Uygur’du. Uygur, BD (Büyük Doğu) Fikir Kulübü’nün üyesiydi ve muntazaman aidatını öderdi. Bunu kimse bilmez. Bu isimler İstanbul’a renk vermişti. Bu renkler solunca, İstanbul da soldu bence... O dönemin İstanbul insanının kültürüyle içki kullanıyor olsa bile büyük fark var.”

Bahri Zengin, Necip Fazıl'ın bursuyla okumuş

Üstad’ın kendisine itiraz edildiğinde gayet yumuşak davrandığını hatırlatan Üstün İnanç, buna dair bir hikâyesini paylaştı, “MSP yöneticilerinden Bahri Zengin, Üstad’ın bursuyla okumuştur; bunu pek kimse bilmez” dedi.

İnanç şu hatırasını da anlattı:

“Bahri, zaman zaman ispenç horoz gibi Üstad’a karşı çıkardı. Yüksek makine mühendisiydi. Üstad’ın onu usul usul dinlediğine şahidim. Hatta o kadar ki, bir yaz günü Üstad’ı ziyarete gitmiştik. Bahri oldukça genç, tartışmaya başladılar. Orada bulunanlar biri Üstad’a, “utanmıyor musun, koskoca adamsın, ne diye böyle azarlıyorsun delikanlıyı...” der demez, Bahri olduğu yerden bir koptu; adamın üzerine atlayıp gırtlağına yapıştı. Bahri joducuydu. Bu sözü Üstad’a hakaret saymıştı. Adamı duvara dayadı ve “Sen kime böyle diyorsun!?” demişti.