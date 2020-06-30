Nejat Daş kimdir nerelidir? Uyuşturucu baronu Nejat Daş yakalandı mı?

11 ilde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 67 kişi gözaltına alındı. Söz konusu suç şebekesinin, 1993'ten itibaren ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012'de ele geçirilen 18 tonun üzerindeki kokain, 2016'da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Operasyonda yakalananlar arasında uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Çetin Gören de bulunuyor.

Nejat Daş kimdir?

İlk olarak adı, 1993 yılında Akdeniz’in uluslararası sularında 14 ton uyuşturucu yüküyle yakalanan ‘LUCKY S’ gemisiyle ilgili davada gündeme gelen Nejat Daş, beraberindeki 10’u tutuklu 15 sanık ile yargılandı. Aynı yıl başka bir uyuşturucu davasında yargılanan Daş’ın adı bu kez ‘KISMETİM 1’ gemisi ile geçti. Bu olayda da Akdeniz uluslararası sularında 3,1 ton uyuşturucu madde ile birlikte batırılan gemiyle ilgili devam eden yargılamada, Nejat Daş ve yanındaki sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

Nejat Daş, 2004 yılında ise uyuşturucu madde nedeniyle tutuklu bulunduğu İspanya’da, İspanya Ulusal Mahkemesinin Türkiye’ye iadesini şartlı olarak kabul etmesi üzerine iltica talebinde bulundu. Aradan geçen kısa bir sürenin ardından İspanya’ya iltica talebini geri çeken Daş, 2007 yılında Türkiye’ye iade edildi.

Daş takvimler 14 Şubat 2007’yi gösterdiğinde Türkiye’nin iade başvurusunun kabul edilmesiyle İspanya’dan Türkiye’ye gönderildi. Gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Metris Cezaevi’ne konulan Nejat Daş’ın Türkiye’de ‘LUCKY S’ ve ‘KISMETİM 1’ isimli uyuşturucu davalarından kaynaklı hakkında toplam 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu. 2007 yılında girdiği Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde 5 yıl tutuklu kalan Nejat Daş, 2012 yılında 1 milyon 250 bin TL kefalet ödeyerek tahliye olmuştu.