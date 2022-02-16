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Yerel Nehre atladı! Ortadan kayboldu
Yerel

Nehre atladı! Ortadan kayboldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri’ne atlayan Salih Ş., akıntıya kapılarak kayboldu. Bu anlar, kameraya yansırken, AFAD ekibi arama başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 11:47:00 -
Nehre atladı! Ortadan kayboldu

Olay, dün öğle saatlerinde, Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi mevkisinde meydana geldi. Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Ş., akıntıya kapılarak kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri de botla nehir yatağı boyunca arama yaptı.

Salih Ş.'nin suya atladığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Salih Ş.'nin peşindeki kişilerden kaçtığı iddia edilirken, görüntülerde ise arkasından gelen kimsenin olmadığı anlaşıldı. Salih Ş.'yi arama çalışmaları sürdürülüyor.

 

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