Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yuttu
Malezya'da bir nehir kıyısında salyangoz toplayan genç, nehirden bir anda mermi gibi fırlayan timsah tarafından avlandı. 6 gün sonra yakalanan timsahın midesi açıldığında korkunç manzara ortaya çıktı.
Malezya'da 14 yaşındaki Ricky Ganya adlı genç, Tanjung Manis bölgesindeki nehrin kıyısında salyangoz toplamaya başladı. Bir süre salyangoz toplayan genç, nehrin kıyısına yaklaştığında bir timsahın saldırısına uğradı.
Çenesiyle ayağını yakaladı
14 metre uzunluğunda olduğu belirtilen timsah önce Ganya'nın ayağından tuttu, sonrasında ise suya çekti. Bu sırada Ganya'nın yanında olan teyzesi olaya müdahale etmek istedi ancak iş işten geçmişti.
Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı
6 gün sonra yakalanabildi
Olayın ardından acılı teyze arama kurtarma ekipleri ve yetkililere haber verdi. Başvuruyu değerlendiren ekipler, nehire tavuk atarak timsahı ağına çekti ve 6 gün sonra timsahı yakalamayı başardılar.
Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı
Midesi açıldı
Ekipler, yakaladıkları timsahın midesini aile önünde açtı. Olay anında gencin yanında olan teyzesi ise yeğeninin cansız bedeninin parçalarını ve kıyafetlerini görmesi nedeniyle sinir krizi geçirdi. Gencin cenazesi, köyünde cenaze töreni yapılabilmesi için ailesine verildi.