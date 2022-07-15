Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yuttu

Malezya'da 14 yaşındaki Ricky Ganya adlı genç, Tanjung Manis bölgesindeki nehrin kıyısında salyangoz toplamaya başladı. Bir süre salyangoz toplayan genç, nehrin kıyısına yaklaştığında bir timsahın saldırısına uğradı.

Çenesiyle ayağını yakaladı

14 metre uzunluğunda olduğu belirtilen timsah önce Ganya'nın ayağından tuttu, sonrasında ise suya çekti. Bu sırada Ganya'nın yanında olan teyzesi olaya müdahale etmek istedi ancak iş işten geçmişti.

Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı

6 gün sonra yakalanabildi

Olayın ardından acılı teyze arama kurtarma ekipleri ve yetkililere haber verdi. Başvuruyu değerlendiren ekipler, nehire tavuk atarak timsahı ağına çekti ve 6 gün sonra timsahı yakalamayı başardılar.

Nehirden mermi gibi fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ortaya çıkan manzara acılı teyzeyi yıktı

Midesi açıldı

Ekipler, yakaladıkları timsahın midesini aile önünde açtı. Olay anında gencin yanında olan teyzesi ise yeğeninin cansız bedeninin parçalarını ve kıyafetlerini görmesi nedeniyle sinir krizi geçirdi. Gencin cenazesi, köyünde cenaze töreni yapılabilmesi için ailesine verildi.