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Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehirde araçlarıyla mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

13 Ağustos 2019 Salı 23:57
Nehirde araçlarıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde su seviyesi yükselen nehirde araçlarıyla mahsur kalan 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Engin A.’nın kullandığı arazi tipi kamyonetle piknikten dönen 4 kişilik aile, Bolatlı Mahallesi’nde Berdan Nehri’nin su seviyesi yükselen bölümünde mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine ailenin yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti. Nehrin ortasında mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerinin aracı halatla çekerek çıkarmasıyla kurtarıldı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 23:57
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