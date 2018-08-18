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Negredo'nun son dakika golüne Fikret Orman'ın verdiği tepki şaşırttı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Negredo'nun LASK Linz maçında attığı son dakika golü sonrası elindeki tableti parçaladı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:40
Negredo'nun son dakika golüne Fikret Orman'ın verdiği tepki şaşırttı

Kulüpler Birliği Toplantısı sebebiyle Beşiktaş'ın, LASK Linz'le oynadığı karşılaşmaya gidemeyen Başkan Fikret Orman, mücadeleyi iPad'den yönetici Şafak Yazıcıoğlu ve yakın dostu Şükrü Yazıcı ile birlikte araçla yoldayken izledi.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Rakibin ilk golü sonrası morali bozulan Orman, yenilen ikinci gol sonrası ise sinirlenip bir süre maça bakamadı. Sonrasında tekrar maça bakmaya başlayan Başkan Orman,Alvaro Negredo'nun son dakikalarda gelen ve turu getiren golü sonrasında kendinden geçti.

FARKINDA OLMADAN KIRDI

Yanındakilerle sevincini doyasıya yaşayan Orman, bu esnada karşılaşmayı izledikleri iPad'i farkında olmadan kırdı. Durumun sonra farkına varan Başkan, son anları ise cep telefonundan izlemek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 13:40
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Negredo

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