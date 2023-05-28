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Siyaset 'Nefretinizde boğulun!'
Siyaset

'Nefretinizde boğulun!'

Yeniakit Publisher
2023-05-28 14:57:00 - 2023-05-28 15:00:52
'Nefretinizde boğulun!'

Bugün seçmenler 2. tur tercihleri için sandıkların yolunu tuttu. Bazı seçmenler ise sandık başında sadece tercihlerini değil karaktersizliklerini de belli etti.

Bugün seçmenler 2. tur tercihleri için sandıkların oylunu tuttu. Bazı seçmenler ise sandık başında sadece tercihlerini değil karakterizliklerini de belli etti.

Bir seçmen sandık başında skandal görüntü paylaştı. Kılıçdaroğlu seçmeni olduğu anlaşılan kişi depremzedelere hakaretlerle dolu notlar bıraktı. Bunu gören bir çok vatandaş 'nefretinizde boğulun' diyerek olaya tepki gösterdi.

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Yorumlar

Putsavar

kendilerine yakisani yapmis mezhepci kizilbas ermeni …

Ahmet

Herkes niçin Cennete gidemeyecek işte bu yüzden Bir Gönül yıktın ise bu kıldığın Namaz değil yetmişiki millet dahi elin gözün yumaz değil demiş Yunuz Emre En yakın Canlarını evini herşeyini kaybetmiş Depremzedelere bunu yapan Cennete giremez Cehennemin dibini boylar Ateşleri bol olsun zavallı pisliklerin
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