Bugün seçmenler 2. tur tercihleri için sandıkların oylunu tuttu. Bazı seçmenler ise sandık başında sadece tercihlerini değil karakterizliklerini de belli etti.

Bir seçmen sandık başında skandal görüntü paylaştı. Kılıçdaroğlu seçmeni olduğu anlaşılan kişi depremzedelere hakaretlerle dolu notlar bıraktı. Bunu gören bir çok vatandaş 'nefretinizde boğulun' diyerek olaya tepki gösterdi.