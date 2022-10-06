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Gıda Nefis lokma tarifi tam ölçülü | Lokma için hangi malzemeler gerekli?
Gıda

Nefis lokma tarifi tam ölçülü | Lokma için hangi malzemeler gerekli?

Lokma nasıl yapılır? İkramlık olarak lokma hazırlamak isteyenler 'Lokma nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, lokma için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü lokma şerbeti nasıl hazırlanır?

Yeniakit Publisher
2022-10-06 22:55:00 - 2022-10-06 22:58:39
Nefis lokma tarifi tam ölçülü | Lokma için hangi malzemeler gerekli?

Kandil günlerinde pek çok kişi ikramlıklar hazırlayarak komşularıyla paylaşır. Bu sebeple akla gelen ilk tatlılardan biri de lokma oluyor. Peki, lokma nasıl yapılır?

Lokma için hangi malzemeler gerekli?

Malzemeler:

  • 1 paket kuru maya
  • 3,5 su bardağı un
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı şeker

Şerbet için:

  • 2 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon

Kızartmak için:

  • 2,5-3 su bardağı sıvı yağ

Nefis lokma tarifi tam ölçülü

 

Yoğurma kabının içerisine unu alın.

Unun ortasını açın ve içerisine maya ve şekeri ekleyin.

Ilık suyu ilave ederek hamuru yoğurun. Ele yapışan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

Hamurun üzerini kapatın ve 1 saat mayalanmaya bırakın.

Şeker ve suyu tencere alın.

Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyin. 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Hamuru sıkma torbasına alın ve makasla keserek kızgın yağın içerisine atın.

Pişen lokmaları tavadan alıp doğruca soğuk şerbete atın.

Afiyet olsun.

Nefis irmik helvası tarifi | Kolay denenmiş irmik helvası
Nefis irmik helvası tarifi | Kolay denenmiş irmik helvası

Gıda

Nefis irmik helvası tarifi | Kolay denenmiş irmik helvası

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