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Kadın - Aile Nefiis portakallı revani tarifi! Mutlaka deneyin, bu sırrı bilen yok: 2 çay bardağı portakal yeter! Peki nasıl kullanılır?
Kadın - Aile

Nefiis portakallı revani tarifi! Mutlaka deneyin, bu sırrı bilen yok: 2 çay bardağı portakal yeter! Peki nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2024-03-29 17:13:00 - 2024-03-29 17:17:00
Nefiis portakallı revani tarifi! Mutlaka deneyin, bu sırrı bilen yok: 2 çay bardağı portakal yeter! Peki nasıl kullanılır?

Portakallı revani tatlısı tarifi ile sofralarınıza şenlik katacak! Portakal, bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bileşikler içerir ve yağ olarak kullanıldığında ise insan sağlığına katkı sağladığı gösterilmiştir. İşte, püf noktalarıyla birlikte nefis portakallı revani tatlısı tarifi!

 

Misafirlerinizi lezzet şölenine davet edecek bir tatlı hazırlamaya ne dersiniz? 

Portakallı Revani Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta
2 çay bardağı portakal suyu
1 portakal kabuğu rendesi
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı irmik
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı şeker
Şerbeti için:

3 su bardağı su
3 su bardağı şeker
1 çay bardağı portakal suyu

Portakallı Revani Tarifi Nasıl Yapılır?

3 yumurta ve şekeri şeker eriyene kadar mikserde çırpalım.
Un ve kabartma tozu hariç diğer malzemeleri de ekleyip homojen bir hamur elde edelim.
En son un ve kabartma tozu ekleyip karıştıralım.
Yağlanmış tepsiye hamurumuzu döküp 175 derecede altı üstü kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirelim ve soğumaya bırakalım.
3 su bardağı su, 3 su bardağı şekeri 6-7 dakika kaynatalım.
Portakal suyunu ekleyip 3-4 dakika daha kaynatalım altını kapatalım.
Soğuk olan revaniye sıcak şerbeti dökelim ve 3 saat dinlendirip servis edelim.
Tepsi boyutu en büyük dikdörtgen borcam.
Afiyet olsun.

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