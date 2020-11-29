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Gündem Nefesler tutuldu! Merakla beklenen rakam yarın açıklanacak
Gündem

Nefesler tutuldu! Merakla beklenen rakam yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin merakla beklenen büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:20:00 -
Nefesler tutuldu! Merakla beklenen rakam yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 17 ekonomist, yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinde yüzde 5 büyüme bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 3,5 ile yüzde 6,8 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.

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