Nefes kesen tanıtım! Osman Bey yaralanıyor
ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Osman Bey'in Sultan Mesud'un emriyle tutuklandığı görüldü.
Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, 15 Aralık Çarşamba akşamı 75. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizinin merakla beklenen 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Tanıtımda Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses'in, ''Osman benden kardeşimi aldı. Ben de ondan Şeyh'ini alacağım!'' sözleri dikkati çekti.
Sultan Mesud'un emriyle tutuklanan Osman Bey sol omzundan yaralanırken Vezir Alemşah'ın "Hazırlan Gündüz Bey, posta oturacaksın" sözleri tanıtıma damga vurdu.
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 15 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.