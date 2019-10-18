Nefes kesen maç Galatasaray'ın!
Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.18 Ekim 2019 Cuma 22:38
Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.
Florin Andone, Galatasaray'ı 21. dakikada öne geçiren golü attı. Kendisine yapılan penaltıyı ağlara gönderen Andone, 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Sivasspor, 69. dakikada Arouna Kone ile farkı 1'e indirdi. Ryan Babel, 74. dakikada farkı tekrar artırdı. Konuk ekip, Erdoğan Yeşilyurt'un 84'teki golüyle farkı tekrar 1'e indirdi.
Konuk ekipte 48. dakikada Isaac Cofie, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 13'e çıkardı. Sivasspor ise 12 puanda kaldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 27 Ekm Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
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