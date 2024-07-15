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Spor Nefes kesen karşılaşma! EURO 2024'te şampiyon belli oldu
Spor

Nefes kesen karşılaşma! EURO 2024'te şampiyon belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-15 00:03:00 -
Nefes kesen karşılaşma! EURO 2024'te şampiyon belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere'yi 2-1 yenen İspanya şampiyon oldu. 4. kez Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan İspanya, turnuvada kupayı en çok kazanan takım oldu ve rekor kırdı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya ile İngiltere kozlarını paylaştı.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 İspanya kazandı. Matadorlara galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Nico Williams ile 86. dakikada Oyarzabal kaydetti. İngiltere'de Palmer'ın 73. dakikada attığı gol mağlubiyete engel olmadı.

Bu sonucun ardından 4. kez Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan İspanya, turnuvada kupayı en çok kazanan takım oldu ve rekor kırdı.


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