  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Nefes kesecek! Formula 1'de SoloTürk sürprizi
Spor

Nefes kesecek! Formula 1'de SoloTürk sürprizi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:16:00 -
Nefes kesecek! Formula 1'de SoloTürk sürprizi

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Dün antrenman turları yapılırken, sıralama turları bugün saat 15.00’te başlayacak. Yarış ise yarın saat 13.10’da gerçekleştirilecek.

Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan katacak.

'SoloTürk', bugün ve yarın Intercity İstanbul Park’ta selamlama ve gösteri uçuşları yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi
Siyaset

İYİ Parti'de deprem! Koray Aydın'ın kesin ihracı istendi

İYİ Parti'de liste tartışması sürüyor... İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın Akşener ve GİK'in çarşaf liste kararına rağmen blok liste..
Çarpıcı 'Karabağ' yorumu: Sahada kazanan Azerbaycan masada oyuna mı getirildi?
Dünya

Çarpıcı 'Karabağ' yorumu: Sahada kazanan Azerbaycan masada oyuna mı getirildi?

Türkiye taraftarı olan Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur, Azerbaycan'ın Rusya'nın dayatmasıyla Azerbaycan'ın alelacele Ermenistan ile anlaşma im..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü
Siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halası vefat etti. Bakan Soylu, halasının cenaze namazına katıldı.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay