Nefes kesecek! Formula 1'de SoloTürk sürprizi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışı öncesinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, İstanbul’un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix’siyle sürecek. Dün antrenman turları yapılırken, sıralama turları bugün saat 15.00’te başlayacak. Yarış ise yarın saat 13.10’da gerçekleştirilecek.
Yaptıkları gösterilerle büyük hayranlık uyandıran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi 'SoloTürk', Formula 1 heyecanına başka bir heyecan katacak.
'SoloTürk', bugün ve yarın Intercity İstanbul Park’ta selamlama ve gösteri uçuşları yapacak.