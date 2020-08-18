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Ekonomi Nef, Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarında yeni yaşam alanı oluşturuyor
Ekonomi

Nef, Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarında yeni yaşam alanı oluşturuyor

"Nefcity 82" adıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 2,5 milyon metrekarelik alanın 800 bin metrekaresi arsa haline getirilerek yatırımcılara satılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:10:03 -
Nef, Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarında yeni yaşam alanı oluşturuyor

KIRŞEHİR (AA) - Nef, Hirfanlı Baraj Gölü'nün Kırşehir kıyılarında yeni yaşam alanı kuruyor.

Nef Genel Müdür Yardımcısı Barış Soydan ile acenteler direktörü Bülent Öztürk, Kırşehir'deki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Soydan, burada yaptığı konuşmada, yurt içinde ve dışında 38 projeyi hayata geçiren firmanın, tarih ve kültür şehri Kırşehir'in Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında "Nefcity 82" adıyla yeni bir proje başlattığını söyledi.

Projenin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nın yakınında hayata geçirileceğini belirten Soydan, "Burada da sürdürülebilir yaşam alanları üretmeyi hedefliyoruz. Anadolu'nun ortasındaki Kırşehir, Ankara ve Kayseri başta olmak üzere etrafındaki 12 milyon nüfusa yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunuyor." dedi.

Buradaki 2,5 milyon metrekarelik alanın 800 bin metrekaresinin arsa haline getirilerek satışa sunulacağını bildiren Soydan, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 100 bin metrekarelik kısmı yurt içinden ve dışından yatırımcılara satıldı. İmarlı arsaları satın alanlar, belirlenen projeye uyarak en fazla 2 katlı bina yapabilecekler. Firmamız sadece belirlenen arsaları tapusuyla satacak. Geri kalan tüm sosyal donatı alanlarını kendi imkanlarıyla yapacak. Proje, spor alanlarından balıkçılığa kadar farklı yaşam alanlarıyla bir cazibe merkezi olacak. "

Bülent Öztürk de 2017 yılından beri bu proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, Kırşehir'de bir irtibat ofisi kurarak isteklilere bilgilendirme yapacaklarını dile getirdi.

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