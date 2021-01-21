Nedim Urhan kimdir? Doç. Dr. Nedim Urhan nerelidir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü İstanbul’da Milli Görüş içerisinde ciddi bir saygınlığı olan Doç. Dr. Nedim Urhan’ı ziyaret etti. Milli Nizam Partisi’nin kuruluşundan bu yana Erbakan’ın yanında yer almış ve hâlâ Saadet Partisi çizgisinde devam eden biri. Doç. Dr. Nedim Urhan, Dar’ul Erkam Derneği’nin onursal başkanı. 2002 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli olmuş. Siyasetten ziyade İslami ilimlerin öğretilmesi üzerine yoğunlaşmış. Dar’ul Erkam Derneği bünyesindeki İslami İlimler Akademisi’nde temel İslami ilimler üzerine eğitim hizmetleriyle ilgileniyor. 8 Ocak’ta Milli Görüş’ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmişti. Erdoğan, Asiltürk’le görüşmede ittifak konusunun gündeme geldiğini söylemişti.

Doç. Dr. Nedim Urhan nerelidir?

Doç. Dr. Nedim Urhan 1935 Artvin doğumludur. ilk öğrenimini burada tamamlayan Nedim Urhan, İmam Hatip Okulunu okumak üzere uzun ve zahmetli bir yolculukla İstanbul’a gelerek ilk İmam Hatip talebelerinden olma şerefine nail olur. İmam Hatip Okulu ile Birlikte büyük üstadlardan Ali Haydar Efendi,Gönenli Mehmet Efendi,Ömer Nasuhi Bilmen ve İsmail Efendi gibi alimlerden Hafızlık,Fıkıh,Akaid,Hadis , Aşere Takrip ve Arapça İlimlerini’de almıştır. Akabinde Yüksek İslam Enstütüsünü tamamlayarak Türkiyenin çeşitli illerinde İmam hatiplik ve öğretmenlik yapmış daha sonra uzun yıllar görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliğine atanmıştır. 2002 yılında Üniversiteden emekli olan Hocaefendi halen konferans,seminer ve gençlik faaliyetlerine devam etmektedir.