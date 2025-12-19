Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”

Gazeteci Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Brüksel temasları sırasında Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile görüşememesi üzerine yaptığı açıklamayı sert bir dille hedef aldı. Şener, Özel’in kamuoyu önünde sergilediği bu tavrın bir siyasi lider için “utanç verici” olduğunu vurguladı.

Özgür Özel’in, kendisiyle görüşmeyen Costa için, “Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil” sözlerini hatırlatan Şener, bu çıkışın diplomatik değil, tam tersine acziyet ilanı olduğunu söyledi.

Şener, “CHP’nin itibarını düşünen biri bunu söylemeye utanır. Görüşmezse görüşmez dersin, geçersin. Bunu kamuoyuna şikâyet etmek, ‘beni ciddiye almadılar’ demenin başka bir şeklidir” ifadelerini kullandı.

102 yıllık bir partinin genel başkanının, uluslararası bir platformda muhatap alınmamayı bir mağduriyet diliyle anlatmasının kabul edilemez olduğunu belirten Şener, “Kendini bu duruma düşürüyorsun, peki CHP’nin itibarını ne hale getirdiğini görmüyor musun?” diyerek tepki gösterdi.

Özel’in sözlerinin, CHP’nin dış politikadaki ağırlığını değil, tam tersine etkisizliğini gözler önüne serdiğini vurgulayan Şener, bu tarz açıklamaların Türkiye siyasetinde muhalefetin içine düştüğü çaresizliği açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.