  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”
Gündem

Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile görüşememesi üzerinden yaptığı açıklamayı sert sözlerle eleştirdi. Şener, “Kendi acziyetini ilan etmekle kalmıyor, 102 yıllık CHP’nin itibarını da ayaklar altına alıyor” dedi.

Gazeteci Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Brüksel temasları sırasında Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile görüşememesi üzerine yaptığı açıklamayı sert bir dille hedef aldı. Şener, Özel’in kamuoyu önünde sergilediği bu tavrın bir siyasi lider için “utanç verici” olduğunu vurguladı.

 

Özgür Özel’in, kendisiyle görüşmeyen Costa için, “Kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkanı bulamamamız kabul edilebilir değil” sözlerini hatırlatan Şener, bu çıkışın diplomatik değil, tam tersine acziyet ilanı olduğunu söyledi.

 

Şener, “CHP’nin itibarını düşünen biri bunu söylemeye utanır. Görüşmezse görüşmez dersin, geçersin. Bunu kamuoyuna şikâyet etmek, ‘beni ciddiye almadılar’ demenin başka bir şeklidir” ifadelerini kullandı.

 

102 yıllık bir partinin genel başkanının, uluslararası bir platformda muhatap alınmamayı bir mağduriyet diliyle anlatmasının kabul edilemez olduğunu belirten Şener, “Kendini bu duruma düşürüyorsun, peki CHP’nin itibarını ne hale getirdiğini görmüyor musun?” diyerek tepki gösterdi.

Özel’in sözlerinin, CHP’nin dış politikadaki ağırlığını değil, tam tersine etkisizliğini gözler önüne serdiğini vurgulayan Şener, bu tarz açıklamaların Türkiye siyasetinde muhalefetin içine düştüğü çaresizliği açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!
Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!

Gündem

Özgür Özel İmamoğlu için vites yükseltti! Nedim Şener’den koltuk çıkışı ortalığı karıştırdı!

Özgür Özel yine sınırları aştı! Milli İradeye "Otoriter" İftirası!
Özgür Özel yine sınırları aştı! Milli İradeye "Otoriter" İftirası!

Gündem

Özgür Özel yine sınırları aştı! Milli İradeye "Otoriter" İftirası!

CHP lideri Özgür'ün manda aşkı! Suratı hiç kızarmıyor
CHP lideri Özgür'ün manda aşkı! Suratı hiç kızarmıyor

Gündem

CHP lideri Özgür'ün manda aşkı! Suratı hiç kızarmıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap
Gündem

Süleyman Soylu'dan "Mehmet Akif Ersoy" iddiasına cevap

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle ilgili "Mehmet Akif Ersoy" üzerinden oluşturulmak istenen kirli algı operasyonlarına karşı a..
Hulki Cevizoğlu ‘Cumhuriyeti CHP kurmadı’ dedi, CHP’liler AK Parti’lilere saldırdı
Gündem

Hulki Cevizoğlu ‘Cumhuriyeti CHP kurmadı’ dedi, CHP’liler AK Parti’lilere saldırdı

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili Hulki Cevizoğlu’nun sözleri başta CHP Grup Başkanvekili Murat Emir olmak üzere ..
Skandal itiraf ve çürüyen tablo! Sosyal medya maskesi düştü! Genç kızların örnek aldığı tipleri başka ülkeler 'escort' olarak tanımlıyor
Sosyal Medya

Skandal itiraf ve çürüyen tablo! Sosyal medya maskesi düştü! Genç kızların örnek aldığı tipleri başka ülkeler 'escort' olarak tanımlıyor

YouTube’da program yapan sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in “İnsan artık Dubai’ye gitmeye çekiniyor, o listede adım vardı” sözleri büyük t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23