Nedim Şener'den olay "bozkurt" yazısı! Alın bu da size kapak olsun

Nedim Şener, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında Merih Demiral'ın bozkurt işareti yaparak Türk milliyetçiliğine önemli bir mesaj verdiğini yazdı. Şener, Demiral'ın sadece galibiyeti getiren golleri atmadığını, aynı zamanda Türkiye düşmanlarına karşı güçlü bir mesaj taşıdığını belirtti. Bozkurt işaretinin Türklerin tarihindeki önemine değinen Şener, Demiral'ın bu hareketinin Türk milliyetçiliğine yol gösterdiğini ifade etti. İşte o yazının ilgili bölümü:

"Türk mitolojisine göre; Türklerin Ergenekon’dan çıkışına öncülük yapan Bozkurt, bu kez Türkiye A Milli Futbol Takımı’mızın Avusturya’yı 2-1 yendiği maç sonrası Almanya’da ortaya çıktı.

Ne zaman başı sıkışsa Türklere yol gösteren bir simge olan Bozkurt, yine görevini yaptı. Özellikle 15 Temmuz’dan bu yana daha açık hedef haline getirilen, son zamanlarda dozu iyice artan şekilde kriminalize edilmeye çalışılan Türk milliyetçiliğine yol gösterdi.

Merih Demiral ABD, Avrupa ve İsrail’in son zamanlarda gazeteci kılıklı yurtdışındaki besleme tetikçileri ve yurtiçindeki etki ajanları ile yaratmaya çalıştığı algı operasyonunu havaya kaldırdığı eliyle dağıtıp yeni bir uyanışa yol açtı.

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Merih, sadece galibiyeti getiren golleri atmadı, emperyalist Batılı ülkelere, bölücü terör örgütü PKK ve dışarıda ve içerideki destekçilerine, vatan haini Fetullahçı Terör Örgütü’ne yani Türkiye düşmanlarına da Türk’ün mesajını taşıdı. Verilen tepkilerden anlıyoruz ki mesajı aldılar.

Maç sonrası galibiyeti kutlamak için (...) iki eliyle yaptığı Bozkurt işareti son zamanlarda “Türküm” diyemeyen, onun yerine “Türkiyeli” ya da “Türkiyeliyim” gibi ne olduğu anlaşılmayan tanımlar kullananların kalesine de attığı gol gibiydi. (...)"