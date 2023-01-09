Nedim Şener'den flaş iddia! Şimdi sıra PKK’nın o talimatına geldi

PKK/HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan'ın, bağlı olduğu PKK terör örgütünün kendilerine verdiği talimatın gereği olarak “Biz, halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda, en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. HDP’nin şu anki kararı, kendi adayıyla seçimlere gitmektir" açıklamasını yaptığını hatırlatan Nedim Şener, "Şimdi sıra PKK’nın talimatına uygun cumhurbaşkanı adayı belirlemeye geldi" dedi.

Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hatırlayacaksınız, 2021 yılının ekim ayından beri bu köşede birkaç kez, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayı ile gireceğini yazdım.

Bu siyasi bir analize değil, PKK’nın HDP’ye gönderdiği ve Türk istihbaratı tarafından ele geçirilen “Perspektiv” başlıklı yazılı talimat notuna dayanıyordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Ekim 2021 günü, “PKK terör örgütünün HDP’ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK’ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni...” demişti.

PKK’DAN İKİNCİ TUR TALİMATI

Eylül ayı sonunda gönderilen ve ele geçirilen o metinde, PKK’nın cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında HDP’ye verdiği talimatı şöyleydi: “...Bir de cumhurbaşkanı adaylığı için bir hazırlık olmalıdır. Her hâlükârda birinci tura kendi adayımızla gireceğimiz için, düşünülmüş bir adayı şimdiden hazırlamak gerekir. İkinci tur adayı için de ilke ve prensiplerimizi şimdiden oluşturmamız iyi olur. Yine genel seçimlerde ittifak siyasetimiz ne olacak? Resmi ittifak mı dayatacağız, yoksa 31 Mart’taki gibi dışarıdan destek vermekle mi yetineceğiz, yeni kurulan muhalefet partilerine yaklaşımımız ne olacak vb. konularda sizlerin de bir görüş ve hazırlığının olması süreç açısından önemli olmaktadır.”

BULDAN 15 AY SONRA AÇIKLADI

Nihayet, 15 ay sonra PKK/HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, bağlı olduğu PKK terör örgütünün kendilerine verdiği talimatın gereği olarak şu açıklamayı yaptı: “Biz, halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda, en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. HDP’nin şu anki kararı, kendi adayıyla seçimlere gitmektir.”

‘HDP, CHP VE İYİ PARTİ’Yİ MUHTAÇ HALE GETİRSİN’

PKK terör örgütü, talimat metninde HDP’nin 6’lı masanın iki büyük partisi CHP ve İP’ye karşı nasıl bir taktik izlemesi gerektiğini de anlatıyor: “CHP, İYİ Parti gibi partiler demokrasi ittifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP’yle açık ilişkiye de girmezler. Fakat HDP’nin seçimler açısından onlar için çok önemli olduğunu biliyorlar. HDP olmadan seçimleri kazanamayacaklarını, AKP ve MHP’den kurtulamayacaklarını biliyorlar. HDP bu partilere, ‘Bize doğru yaklaşırsanız biz de yerel seçimlerdeki gibi yaklaşabiliriz, aksi takdirde kaybedersiniz’, biçiminde hem umut vermeli hem de ‘Böyle bir politika yürütmemiz için bizleri cesaretlendirecek yaklaşım göstermelisiniz’ demelidir. Yani karşılıksız bir yaklaşım göstermelerinin böyle bir tutumu ortaya koymayı zorlaştıracağı biçiminde uygun uyarılar olabilir. ‘Tabanımızın sizlerden böyle bir beklentisi var’, mesajını vermeliler. HDP yürüteceği siyasetiyle bunları kendine muhtaç getirebilir ve bunlardan yararlanabilir.”

Şimdi sıra PKK’nın talimatına uygun cumhurbaşkanı adayı belirlemeye geldi.

PKK/HDP’li Buldan’ın bu açıklamayı yapmasının sebebi, 6’lı masaya davet edilmemek, İYİ Parti’nin tutumu veya “ilkelerde anlaşılamamak” değil. Tek bir gerçek var; o da PKK’nın HDP’yi yönettiğidir. Talimata göre, asıl pazarlık ikinci turda yapılacak.

PKK’NIN, ‘KAPATMA KARARINA’ KARŞI TALİMATI: YENİDEN ÖRGÜTLENİN

PKK terör örgütü 2021 yılı eylül ayında HDP’ye gönderdiği talimatta, Anayasa Mahkemesi’nde görülen davada kapatma kararı çıkması halinde neler yapması gerektiğini de yazmıştı. PKK/HDP, kapatılması halinde Mithat Sancar’ın “kapatmaya karşı hazır” dediği “yedek parti” ile siyasi alanda faal olacak gibi görünüyor. PKK’nın talimatında bunun yanında “parti kurma ve siyasi yasaklı hale gelebileceklerin yerine 500-600 kişinin hazırlanması” talimatı şöyle verilmişti:

“...Parti kapatma davası öncesi ve sonrası siyasi alana olası kapatma durumuna ilişkin gerekli tedbirlerin alınması için gerekli perspektif verilmişti. Parti kapatmaya karşı, belirli bir çalışma yürütüldüğü aktarıldı ve yedek parti sorununun olmadığı aktarıldı. Biz arkadaşların ‘Geliştirdik’ dedikleri tedbirlerin yanı sıra yeni bir parti kurma hazırlığının yapılmasını daha öncede ifade etmiştik. Siyasi alan koordinasyonunun bulduğu formül, şu anda yeni parti açmadan devrimci demokratik dayanışma temelinde çözüm bulduklarını belirtiyorlar.

Fakat siyasi partiyi seçim dışında tutma planlaması sadece kapatma cezası üzerinden yürümüyor. Beş yüz, altı yüz siyasetçiye birden veya peyderpey siyaset yasağı getirmek faşist rejimin gündemindedir.

Siyasi yasaklı hale gelecek insanların yerine yenilerinin yetiştirilmesinin planlanması gerekmektedir.

HDP YOKTUR PKK VARDIR

Siyasi yasak konusunda, siyasi alan koordinasyonunun gerekli tedbirleri alması gerekmektedir...Siyaset sahnesinde, bir anda devreye koyacak beş yüz, altı yüz insanı hazırda bulmak, nerdeyse imkânsız gibidir. Zordur, böyle bir karar siyasi partinin niteliğini düşürecektir. Bunun için siyasi parti, kendi bünyesindeki Siyaset Akademisi’ni hızla aktif kılmalıdır. Böyle zorlu ve zahmetli bir süreci karşılamak için yeni bir siyasetçi listesi oluşturup mutlaka eğitmeli, örgütlemelidir.”

HDP eşbaşkanlarının “A,B,C planlarımız, yedek partimiz hazır” sözleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili açıklamaları da gösteriyor ki; HDP YOKTUR, PKK VARDIR."