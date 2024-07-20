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Medya Nedim Şener, İran'la ilgili şoke eden o iddiayı değerlendirdi! Bunun olması imkânsız
Medya

Nedim Şener, İran'la ilgili şoke eden o iddiayı değerlendirdi! Bunun olması imkânsız

Yeniakit Publisher
2024-07-20 15:45:00 -
Nedim Şener, İran'la ilgili şoke eden o iddiayı değerlendirdi! Bunun olması imkânsız

Nedim Şener, İran'ın Trump'a suikast girişimi iddialarının CIA'den geldiğini yazdı. Şener, İran'ın ABD ile savaşmama politikasını sürdürdüğünü belirtti. Hürriyet gazetesindeki yazısında, Trump'a suikastın arkasında İran'ın olmadığını vurgulayan Şener, bu iddiaların CIA tarafından ortaya atıldığını ve Trump'a suikastı örtbas etmeye matuf olduğunu kaydetti. ​İşte Nedim Şener'in yazısının ilgili bölümü:

Nedim Şener, İran'ın Trump'a suikast girişimi iddialarının CIA'den geldiğini yazdı. Şener, İran'ın ABD ile savaşmama politikasını sürdürdüğünü belirtti. Hürriyet gazetesindeki yazısında, Trump'a suikastın arkasında İran'ın olmadığını vurgulayan Şener, bu iddiaların CIA tarafından ortaya atıldığını ve Trump'a suikastı örtbas etmeye matuf olduğunu kaydetti. ​İşte Nedim Şener'in yazısının ilgili bölümü:

"Basına göre İran’ın Trump’a yönelik suikast girişimi ile ilgili iddianın, görev alanı gereği CIA dışında bir kaynaktan gelmesi imkânsız. İran yönetimi, ABD, Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürdüğünde can kaybı olmaması için yapacağı misillemeyi önceden ABD Başkanı Trump’a haber veren bir yönetim anlayışına sahip; ABD ile savaşmama üzerine politika yürüten bir devlet. Dolayısıyla Trump’a suikast düzenlemeye cesaret dahi edemez.

Ama ABD istihbaratı ne yapıyor, önceden İran’ın Trump’a yönelik suikast hazırlığı yaptığı istihbaratını, Trump’ı korumakla görevli Gizli Servis ile paylaşıyor. Suikast olunca da olağan şüpheli İran’ın adı dolaşıma sokuluyor. Dolayısıyla CIA kaynaklı olarak İran’ın adı ortaya atılarak Trump’a yönelik suikastın üstü de örtülmüş oluyor. Trump, Kennedy dosyasının tamamını açıklayamadığı gibi ABD başkanı bile olsa kendisine suikastı aydınlatmaya gücü yetmeyecektir."

 
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