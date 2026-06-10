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Gündem Nedim Şener: ‘Hain Kemal’, ‘Pavyoncu Özgür’
Gündem

Nedim Şener: ‘Hain Kemal’, ‘Pavyoncu Özgür’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Nedim Şener: ‘Hain Kemal’, ‘Pavyoncu Özgür’

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP'de mahkeme kararının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Şener, aynı gün hem TBMM'de hem de CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıların partideki bölünmeyi gözler önüne serdiğini savunarak, yaşananların CHP tarihinin en ağır krizlerinden biri olarak kayda geçtiğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, bugünkü köşe yazısında CHP'de yaşanan liderlik krizini ve parti içindeki güç mücadelesini ele aldı. Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel arasında yaşanan gerilimin, partideki ayrışmayı açık biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Yazısında, aynı gün ve aynı saatlerde yapılması planlanan toplantıların CHP içerisindeki çift başlı yapıyı gözler önüne serdiğini belirten Şener, yaşanan gelişmelerin Türk siyasi tarihinde dikkat çekici bir örnek olarak yerini aldığını savundu.

TBMM VE GENEL MERKEZ ARASINDA KRİTİK GÜN

Nedim Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısı için TBMM'de konuşma yapacağını duyurduğunu, buna karşılık Özgür Özel'in de aynı gün ve aynı saat için grup toplantısı çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Şener'e göre bu tablo, CHP içerisindeki liderlik tartışmasının ulaştığı noktayı göstermesi açısından dikkat çekiciydi.

Yaşanan gerilim nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun programını değiştirerek konuşmasını CHP Genel Merkezi'nde yapmak zorunda kaldığını belirten Şener, bunun parti içindeki güç dengeleri açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

"FİİLEN İKİ AYRI CHP GÖRÜNTÜSÜ"

Şener, yazısında ortaya çıkan tabloyu "fiilen iki ayrı CHP görüntüsü" olarak değerlendirdi. Parti içerisinde farklı merkezlerden yönetilen iki siyasi hattın oluştuğunu savunan Şener, bu durumun uzun süre sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ARINMA" MESAJI

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki konuşmasında verdiği "arınma" mesajlarına dikkat çeken Şener, bu ifadelerin parti içerisinde yeni bir tasfiye ve yeniden yapılanma sürecinin işareti olarak yorumlanabileceğini yazdı.

Şener, Kılıçdaroğlu'nun özellikle parti içindeki tartışmalı süreçlere yönelik sert mesajlar verdiğini ve bundan sonraki dönemde örgüt içerisinde kapsamlı değişikliklerin gündeme gelebileceğini belirtti.

CHP'DE YENİ DÖNEM TARTIŞMASI

Nedim Şener, yazısının sonunda CHP'de yaşanan gelişmelerin yalnızca liderlik tartışması olmadığını, aynı zamanda partinin geleceğini şekillendirecek bir yol ayrımına işaret ettiğini savundu.

Şener'e göre önümüzdeki süreçte CHP'de yaşanacak gelişmeler, hem parti içindeki güç mücadelesinin seyrini hem de Türk siyasetindeki dengeleri doğrudan etkileyecek.

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Yorumlar

Fetö'nün siyâsi renklendirilmişleri!!!

Hiçkimse Fetö'nün direk kötülüğüne maruz kalmadan tam anlayıp mücâdele etmiyor Fetö ile!!! Nedim Şener çoook erken tanıdı Fetö'yü ve Renklenmişlerini!!! Bu sebeple Fetö'nün vatanhâinlerinin her rengiyle mücadeleyi hiç elden bırakmadı bırakmıyor!!!

İlkgun salih

İşte size bir rahmi koç fıkrası ,yahu niye Laz temel fıkrası anlatıyor buluyorsunuz o da laz ,temel diye çeviriyor laz fıkrası anlatırken lazlara haksızlık etmiyor musunuz Kılıçdaroğlu da böyle kendi yaptığı hata değil hata sanki başkasında.
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