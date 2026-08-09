Kayalıklardan peş peşe atladılar! Nesli tehlike altındaki dağ keçileri böyle görüntülendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tunceli’de Munzur Vadisi’nin sarp yamaçlarında ilerleyen dağ keçileri çevik hareketleriyle dikkat çekti.
Tunceli’de dikkat çekici görüntülerinden biri kayda alındı. Munzur Vadisi’nde, ünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçileri görüntülendi. Vadinin sarp ve kayalık kesimlerinde ilerleyen dağ keçileri, zorlu arazi şartlarına rağmen çevik hareketleriyle dikkat çekti. Keçilerin kayalık yamaçlardan peş peşe atlayarak ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.