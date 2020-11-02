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Gündem Nedim Şener, Fuat Avni'ye mesaj atan İYİ Partili ismi ortaya çıkardı
Gündem

Nedim Şener, Fuat Avni'ye mesaj atan İYİ Partili ismi ortaya çıkardı

İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ocak'ın sosyal medya hesabından tiye aldığı Nedim Şener, Ocak'ın geçmişte Twitter hesabından FETÖ'cü Fuat Avni'ye attığı mesajları ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 00:00:00 -
Nedim Şener, Fuat Avni'ye mesaj atan İYİ Partili ismi ortaya çıkardı

Hürriyet yazarı Nedim Şener, sosyal medyada kendisini tiye alan İYİ Partili isimle ilgili FETÖ iddiasını ortaya attı. İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ocak'ın geçmişte FETÖ'cü Fuat Avni'ye attığı mesajları paylaşan Şener, "Ne oldu Fuat Avni abin gelmedi mi?" diye sordu.

İYİ Partili isimle Nedim Şener'in atışması

İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olan Yusuf Ocak, Twitter hesabından "Nedim Şener'in depremin FETÖ ile bağlantısını açıklamasını sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek her konuyla ilgili konuşan Nedim Şener'i tiye aldı.

Yusuf Ocak'ın Fuat Avni paylaşımı

Nedim Şener kendisiyle dalga geçen Yusuf Ocak'a cevap vermekte gecikmedi. İYİ Parti'li Ocak'ın geçmişteki FETÖ'cü Fuat Avni'ye attığı tweetleri ortaya çıkaran Şener, "Ne oldu Yusuf Ocak Fuat Avni abin gelmedi mi? Yahu bir kere de şaşırtın beni; hep aynısınız ama korkma sadece titre. Buğra abine de selam söyle" diye yazdı.

Daha sonra Yusuf Ocak'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştiği 2016 yılında attığı tweetlere dikkat çeken Şener, "2016 için neden “zor bir yıl olacak” diye yazdın, ne biliyordun?" sorusunu yöneltti.

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