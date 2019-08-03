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Neden güne zencefille başlamak gerekir?

Güne zencefille başladığınızda bakın size ne gibi katkılar sağlıyor!

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:43
Neden güne zencefille başlamak gerekir?

Kahvaltı günün en önemli öğünü olsa da, bazen biraz tekrarlanabilir ve sıkıcı olabilir. Zencefil olmadığı sürece...

Bu çok yönlü süper besin, mide bulantısını tedavi etmekten kas ağrısını azaltmaya kadar pek çok sağlık yararına ev sahipliği yapıyor. Ama onu gerçekten süper yapan nedir? Diğer yiyeceklerden daha güvenilirdir ve günün herhangi bir yemeklere kolayca eklenebilir.

Zencefil, doğal ağrı kesicidir. Aynı zamanda midenin rahatlaması ve gastrit tedavisinde kullanılır. 

Güne zencefille başlamak, yorgunluğunuzu alırken birde ağız kokusu probleminide ortadan kaldıracaktır. Çünkü zencefil, ağız içerisindeki mikropların kırılmasını sağlar.

İşte güne zencefille başlama sebepleri...

Kahvenizin içerisine bir miktar zencefil attığınızda, sindiriminizi düzene sokacak ve mikropların vücudunuza girmemesi için ekstra bir direnç meydana getirecektir. Aynı zamanda vitamin ve antioksidan bakımından 2 kat güçlü bir kahve tüketmiş olacaksınız.

Neden Zencefille Güne Başlamalısınız?

Zencefil çayı mide bulantısı ve şişkinliği gibi problemlerin giderilmesini sağlar. Rahatlatıcı, dinginleştirici ve gevşetici özelliğe sahip olan bu çayı, hamilelerin tüketmesindede bir sakınca yoktur. 

Neden Zencefille Güne Başlamalısınız?

Hiç zencefil reçeli denediniz mi? En sağlıklı atıştırmalık olmasada, diğer reçellere göre daha etkili ve yararlı bir seçenektir. Sabah kahvaltılarınızda, bisküvilerin ya da ekmeğin yanında tüketildiğinde, tokluk hissi verir. Aynı zamanda şeker ihtiyacınızıda karşılamış olursunuz. 

Neden Zencefille Güne Başlamalısınız?

Smoothielere zencefil ekleyerek bütün günü zinde ve tok olarak geçirebilirsiniz. Sabah kahvaltısında hafif bir seçenek olabilecek bu tarif aynı zamanda bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeyede yardımcı olur.

Neden Zencefille Güne Başlamalısınız?

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:43
  1. sabah
  2. kahvaltı
  3. Zencefil

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