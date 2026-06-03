Daire parasına özel ada satışta!

Karayipler’deki bakir Bikini Caye Adası, 600 bin dolarlık satış fiyatıyla dikkat çekti. Çam ormanlarıyla çevrili ada, doğal güzellikleri ve konumuyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Küresel ölçekte gayrimenkul fiyatları tartışılmaya devam ederken, Karayipler’de satışa sunulan bir ada emlak piyasasının gündemine oturdu. Birçok ülkede lüks konut fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, özel bir ada için belirlenen satış bedeli dikkat çekti.

Karayipler’de bulunan Bikini Caye adlı bakir ada, 600 bin dolar (27.5 milyon TL) fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Bu rakamın bazı büyük şehirlerdeki lüks daire fiyatlarıyla benzer seviyede olması, ilanı öne çıkaran unsurlar arasında yer aldı.

Tropikal adada fark yaratan doğal yapı

Belize Bariyer Resifi boyunca uzanan geniş bir alanda konumlanan ada, bölgedeki klasik tropikal adalardan farklı bir görüntü sunuyor. Çoğu Karayip adasında görülen palmiye ağaçlarının yerine yoğun çam örtüsüne sahip olması, Bikini Caye’yi benzersiz kılan özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

Kara ve deniz atmosferi bir arada

Sık çam ağaçları sayesinde kendine has bir doğal dokuya sahip olan ada, ziyaretçilere kara ve deniz manzaralarının iç içe geçtiği farklı bir atmosfer sunuyor. Ayrıca bölgenin en popüler balıkçılık ve şnorkelle dalış noktalarına yakın konumda bulunması da önemli avantajları arasında sıralanıyor.

Anakaraya yakın konumuyla öne çıkıyor

Bikini Caye, aynı zamanda “Belize’nin Kültür Başkenti” olarak anılan Dangriga kasabasına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Bu sayede ada yaşamının sunduğu sakinliği korurken, anakarayla bağlantıyı sürdürmek isteyenler için de cazip bir seçenek olarak değerlendiriliyor.