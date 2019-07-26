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Gastrit tedavisinde kullanılabilecek çaylar

Gastrit yüzünden zehir olan hayatınızı, elinizin altındaki birkaç bitkiyle tedavi edeceğinizi biliyor muydunuz? Öyleyse haberin devamını dikkatle okuyun!

26 Temmuz 2019 Cuma 09:16
Gastrit tedavisinde kullanılabilecek çaylar

Gastrit sindirim bozuklukları sonucunda meydana gelen bir rahatsızlıktır. Fazla ilaç kullanarak kendine zarar vermek istemeyen kişilerin sığındığı yöntemler, genellikle bitkisel oluyor.

Bizde sizler için yeterince rahatlatacak ve midedeki iltihaplanmaları ortadan kaldıracak bitki çaylarını, şifalı yönleriyle birlikte açıkladık.

Nane çayı

gastrit tedavisinde kullanılabilecek çaylar

Nane, gastrit tedavisinde ilk akla gelen bitkidir. Yatıştırıcı bir etkisi vardır. Oluşan kramplarınızı ve  enflamasyonu ciddi derecede azaltmaya yardımcıdır. Günde bardak kadar içebileceğiniz bu çay, rahatlamanızı sağlayacak ve tedavinize destek verecektir.

 

Papatya çayı

gastrit için kullanılacak çaylar

Mide büzüşmesi ve sindirim sisteminindeki yavaşlık gibi semptomları azaltmaya yardımcı olur. İçerisine birkaç parça nane yaprağı ya da tozu atarak etkisini 2 katına çıkarmanız mümkün. Çünkü papatya çayı direkt olarak etki etmeyebilir.

 

Zencefil çayı

gastrit için kullanılcak olan tedavi yöntemleri

Mide içerisinde ve çevresinde oluşan iltihaplanmayı en aza indiren ve yüksek seviyelerde rahatlama sağlayan bir çaydır. Günde 2 bardak kadar içebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:16
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