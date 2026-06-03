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Spor
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10 numara planı patlak verdi şimdi de... Serhou Guirassy için bir bu eksikti...
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10 numara planı patlak verdi şimdi de... Serhou Guirassy için bir bu eksikti...

Fenerbahçe’nin transferini bitirmeye hazırlandığı Serhou Guirassy sürpriz bir gelişme patlak verdi.

#1
Foto - 10 numara planı patlak verdi şimdi de... Serhou Guirassy için bir bu eksikti...

Fenerbahçe’nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan ve Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı konuşulan Guirassy için Borussia Dortmund yönetimi radikal bir karar aldı. Alman devi, Gineli golcüyü elden çıkarmak yerine takımda tutma kararı aldı.

#2
Foto - 10 numara planı patlak verdi şimdi de... Serhou Guirassy için bir bu eksikti...

Fenerbahçe’nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan ve Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı konuşulan Guirassy için Borussia Dortmund yönetimi radikal bir karar aldı. Alman devi, Gineli golcüyü elden çıkarmak yerine takımda tutma kararı aldı.

#3
Foto - 10 numara planı patlak verdi şimdi de... Serhou Guirassy için bir bu eksikti...

Kulüp, hücum hattını süper bir 10 numara transferiyle güçlendirmeyi hedefliyor. Kurulacak bu yeni oyun sisteminde, Guirassy’nin arkasında oynayacak kaliteli bir oyun kurucu ile golcü oyuncunun performansının zirveye çıkarılması amaçlanıyor.

#4
Foto - 10 numara planı patlak verdi şimdi de... Serhou Guirassy için bir bu eksikti...

Bild'in haberine göre Dortmund yönetimi, bu planı kağıt üstünde bırakmadı ve doğrudan oyuncuyla temasa geçti.

#5
Foto - 10 numara planı patlak verdi şimdi de... Serhou Guirassy için bir bu eksikti...

Dortmund yetkilileri, Serhou Guirassy ile özel bir görüşme gerçekleştirerek yeni sezondaki planlarını ve transfer edilecek yeni 10 numara projesini oyuncuya detaylıca anlattı. Kulübün kendisine olan güvenini tazeleyen bu hamle, Guirassy'nin geleceği üzerinde doğrudan etki oluşturabilir.

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