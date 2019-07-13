Ağız kokusunun birçok sebebi olabilir. Mide yanması, reflü, geniz akıntısı, ağızdaki mikroplar ve diş temizliği gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.

Birçok kişi düzenli olarak dişlerini fırçalasalar dahi, ağız kokuları sabittir. Her daim hatırlatılan "düzenli ve dengeli" beslenme, burada da devreye giriyor. Çünkü fazla süt, süt ürünleri, şekerli gıdalar, kahve ve enerji içeceği tüketimi ağız kokularını tetikler. Bu besinler ağız içerisindeki mikrobun çoğalmasına sebep olur.

Bu sorunlardan doğal yolla kurtulmak için seviyeli şekilde baharat ya da bu baharatların suyunu tüketmeniz, ağızdaki mikropları gidereceği için kokuları önleyecektir.

Ağız içerisindeki mikropları öldüren baharatlar

Pul biber; sindirim sistemi üzerindeki bütün organlardaki zararlı mikropların ölmesine yardımcı olur. Mide asidini yatıştırır. Acı yemekte zorlanan kişilerin dönemsel ağız kokuları olabilir. Yemeklerin içerisinde bir miktar da olsa kullanarak, arınma ve şifa şeklinde kullanmakta fayda vardır. Dileyenler çayını da tüketebilirler.

Zerdeçal; doğal bir antiseptik ve bağışıklık sistemini güçlendirici bir baharattır. Vücuttan enfeksiyon ve mikropları atar. Çayını tüketmek ya da her gün bir tutam yutmayı deneyebilirsiniz. Dilerseniz yemeklerinizde de kullanabilirsiniz.

Kekik; karyofilen ve kamfen içeriği sayesinde oldukça etkili bir antibakteriyel olan bir baharat. Her yemeğe tat verip etki edeceği gibi, çayını tüketmek de ağız içerisindeki mikropların ölmesine sebep olur.

Ekinezya; enfeksiyon ve iltihap konusunda etkili olan bu bitkinin çayı oldukça fazla fayda sağlamaktadır.

Nane; özellikle limonla birleştiğinde ekstra etkilere sahip olur. Ayrıca bağışıklık sistemini kuvvetlendirme özelliğine de sahiptir.

Zencefil; diş eti iltihaplanmasında oldukça etkisi vardır. Kaynar su içerisine bir tatlı kaşığı kadar zencefil tozu karıştırarak içtiğiniz çay, vücuttaki toksik maddeleri ve iltihapları yok eder. Özellikle sabah kahvaltısından önce içip,15 dakika aç kaldığınızda bir haftada etkisini gösterecektir.