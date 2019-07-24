Kahvenizi vitamin ve antioksidan yönünden zenginleştirmenin yolları

Sabah kahvenizin içerisine birkaç ekleme yaparak bütün günü enerjik geçirebilir ve kendinizi koruyabilirsiniz. Kahve dozunda tüketildiğinde vücuda birçok etkisi vardır. Hatta yeterli oranda çocukların tüketmesinde de sakınca yoktur.

Yeni tat arayanlar ve zengin bir kahve içmek için sunacağımız birkaç öneriyi mutlaka dikkate alın!

Kalp sağlığı için tarçın ekleyin

Sabah kahvenizin içerisine bir miktar tarçın tozu eklemek ya da tarçın çubuğuyla karıştırmak, kahveyi antioksidanlar bakımından zengin hale getirecek.

Fareler üzerinde yapılan bir araştırmada kahvenin içerisine eklenen tarçının, kalp ve beynin korunduğu saptanmıştır. Aynı araştırma, kanser riskinin azaldığını da belirtiyor.

Kas ağrısı için zencefil ilave edin

Kahvenin içerisine bir miktar toz zencefil serpmek, kaslarınızda oluşan ağrıların yok olmasına yardımcı olurken, onarılmasına da etki eder. Küçük bir miktar da olsa zencefil, ısı ile birleştiği için etkisi çok daha etkili olacaktır.

Aynı zamanda sabah oluşabilecek mide bulantıları için de birebirdir.

Antioksidan ve antienflamatuar yönleriyle sık sık tercih etmeniz gereken bir baharattır.

Hormonları dengelemek için matcha çayı ekleyin

Matcha çayını sade halde tüketemiyor, kahvenizden ödün vermek istemiyorsanız, bu yöntemi deneyebilirsiniz. Kahvenize bir miktar matcha çayı ekleyerek hormonlarınızı dengeleyebilirsiniz.

Yapılan bir araştırmada, matcha çayı ya da yemekler içerisinde matcha tozu tüketen ailelerin çocuklarının daha sağlıklı oludğu saptanmıştır. Aynı şekilde, ebeveynlerin de sağlık sorunlarının azaldığı görülmüştür.

Depresif hallerden kurtulmak için kakao kullanın

Kalp sağlığınız için kakao tüketimi yapmalısınız. Ham kakao oldukça faydalı ve antioksidan etkilere sahiptir. Aynı zamanda yüksek dmeir kaynağıdır.

İyi kolesterolü artırır ve kötü kölesterolü azaltır. Kakaoyu toz halinde kahveye ekleme fikri size cazip gelmeyebilir. Fakat birkaç kez deneyip farkı gördüğünüzde anlayacaksınız. Dilerseniz kahvenin yanında bir miktar bitter çikolata da tüketebilirsiniz. Zaten çikolata dikkat dağınıklığı için de oldukça etkilidir.

Enerji ve tokluk için tereyağı

Kahvenin içerisine eklenen kremanın, tereyağın bir kardeşi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir çay kaşığı kadar eklenen tereyağı, sağlıklı yağlar bakımından vücudunuzdaki eksiklikleri giderirken, açlık hissini de bastırmış olur.

Yurt dışında sıklıkla tüketilen bu yöntem,ülkemizde pek rağbet görmese de deneyenler vazgeçemiyor. Fikir olarak uymasa da denemenizi tavsiye ederim.