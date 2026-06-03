Okan Buruk onu takımda istemiyor! Dursun Özbek'e de açık açık söyledi...
Okan Buruk açık açık yönetime iletti ve Danimarkalı isim ile çalışmak istemediğini açıkladı.
Okan Buruk açık açık yönetime iletti ve Danimarkalı isim ile çalışmak istemediğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu Verona'da kiralık olarak geçiren ve Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nelsson'un başka bir takıma gönderilmesi hedefleniyor.
27 yaşındaki futbolcuya teklif gelmemesi durumunda ise sözleşme feshi seçenekler arasında.
Nelsson geride bıraktığımız sezonda Verona formasıyla 38 maça çıktı. Danimarkalı stoper bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
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