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Okan Buruk onu takımda istemiyor! Dursun Özbek'e de açık açık söyledi...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okan Buruk onu takımda istemiyor! Dursun Özbek'e de açık açık söyledi...

Okan Buruk açık açık yönetime iletti ve Danimarkalı isim ile çalışmak istemediğini açıkladı.

#1
Foto - Okan Buruk onu takımda istemiyor! Dursun Özbek'e de açık açık söyledi...

Geçtiğimiz sezonu Verona'da kiralık olarak geçiren ve Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Nelsson'un başka bir takıma gönderilmesi hedefleniyor.

#2
Foto - Okan Buruk onu takımda istemiyor! Dursun Özbek'e de açık açık söyledi...

27 yaşındaki futbolcuya teklif gelmemesi durumunda ise sözleşme feshi seçenekler arasında.

#3
Foto - Okan Buruk onu takımda istemiyor! Dursun Özbek'e de açık açık söyledi...

Nelsson geride bıraktığımız sezonda Verona formasıyla 38 maça çıktı. Danimarkalı stoper bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

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