Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan ezber bozan açıklama: Sağlık kurallarını sil baştan değiştirdi

Paylaşılan görselde de vurgulandığı gibi wellness dünyasında önemli bir paradigma değişimi yaşanıyor. İnsanlar artık sağlığı sadece kendi başlarına spor yaparak, diyet uygulayarak ya da takviye kullanarak aramıyor. Sağlık giderek daha fazla bir "birlikte yaşanan deneyim" haline geliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar kronik yalnızlığın kalp hastalıkları, depresyon, demans ve erken ölüm riskini anlamlı şekilde artırdığını gösterdi. Bazı araştırmalar yalnızlığın sağlık üzerindeki etkisinin günde 10-15 sigara içmeye yakın olabileceğini öne sürüyor.