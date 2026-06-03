Toplama kararını takan yok! Başıboş köpek sorunu belediyelerin ihmaliyle büyüyor!

İstanbul’da başıboş köpek sorunu sürerken, vatandaşların yaptığı şikâyetlere bazı belediyelerin “Ekiplerimiz bölgeye ulaştığında köpek bulunamadı” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. Güvenli Sokaklar Derneği, belediyelerin yasal sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade ederken, yeni devreye alınan HAYAT 112 uygulaması üzerinden anlık ihbar yapılabileceği belirtildi.

İstanbul’daki başıboş köpek sorunu, belediyelerin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi nedeniyle çözülemiyor. İstanbul Valiliği’nin, sahipsiz köpeklerin toplanarak bakımevlerine götürülmesine ilişkin belediyelere gönderdiği yazıda, mayıs ayı sonuna kadar verilen süreye rağmen, birçok ilçe belediyesi yükümlülüklerini yerine getirmedi. Vatandaşlar, mahallelerinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekleri fotoğraf ve videolarla CİMER üzerinden şikayet ederken, belediyelerden gelen standart yanıt ise “Ekiplerimiz bölgeye ulaştığında köpek bulunamadı” oluyor.

ÖNCE KOVALIYOR SONRA “YOKTU” DİYORLAR

İstanbul’da Ataşehir, Kadıköy, Beylikdüzü, Sancaktepe ve Maltepe’nin başını çektiği birçok ilçede başıboş köpek sorunu önemli oranda devam ediyor.İddialara göre şikâyet üzerine gelen ekipler, köpekleri bölgeden uzaklaştırıp ardından kayıt alarak “Köpek bulunamadı” raporu düzenliyor. Bazı bölgelerde ise görevliler bölgedeki mama lobisini devreye sokup köpekleri onlara teslim ediyor. Köpekler bölgeden uzaklaştırılsa da sonra tekrar aynı bölgede görülüyor.

HERHANGİ KÖPEĞE RASTLANMADI

Sorunun en yoğun yaşandığı ilçelerden biri olan Kadıköy’de bir vatandaşın Açık Kapı’ya şikâyeti üzerine Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta, “Yapılan çalışmalar neticesinde belirtilen bölgede herhangi bir köpeğe rastlanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

SORUMLULUKTAN KAÇIYORLAR

Belediyelerin sorumluluktan kaçtığını söyleyen Güvenli Sokaklar Derneği Üyesi Avukat Devrim Koçak, “Belediyeler genellikle ‘Kanunu uyguluyoruz, elimizden geleni yapıyoruz’ diyerek konuyu geçiştiriyor. Ya da ‘Gittik baktık ama köpek bulamadık’ cevabı veriyorlar. Bu sabit bir nesne değil. Siz şikayet ettikten birkaç dakika sonra hayvan başka sokağa geçebiliyor. Belediyeler ise bunu bahane ederek yükümlülükten kaçıyor” dedi Koçak, yeni devreye alınan Hayat 112 Acil uygulamasının bu konuda önemli bir adım olabileceğini belirterek, “Bu uygulamada galeriden eski fotoğraf yüklenemiyor, ihbar anında fotoğraf çekmek zorundasınız. Böylece ihbar tamamen anlık kayıtla yapılıyor. Şimdi belediyelerin yine ‘Geldik göremedik’ deyip diyemeyeceğini göreceğiz” şeklinde konuştu.

Bazı iller çözdü bazı illerde krize dönüştü

Isparta, Erzurum, Erzincan, Çanakkale, Siirt ve Batman gibi illerde başıboş köpek sorunu büyük ölçüde kontrol altına alınırken, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Aydın, Van, Muğla, Tekirdağ ve Şanlıurfa gibi büyükşehirlerde vatandaşların şikayetleri artarak sürüyor. İstanbul’da bir kaymakamlık yetkilisinin, başıboş köpeklerin toplanma-masından şikâyet eden vatandaşa, İçişleri Bakanı’nı hedef alarak “Erzurum’da kaç köpek vardı ki toplattı, gelsin buradakileri toplasın” dediği öğrenildi.

İzmir Tire’de yaşayan bir vatandaş, “Sokaklarda köpekten geçilmiyor. Defalarca CİMER’e şikâyet ettim ama sürekli ‘Geldik bulamadık’ cevabı veriliyor” sözleriyle belediyenin yanıtına tepki gösterdi.

Aydın Kuşadası’nda bir başka vatandaş, “Cevaplar 1 ay sonra geliyor, onda da ‘Köpek bulunamadı’ deniliyor” ifadelerini kullandı.

Bu meseleyi ülkemizin gündeminden çıkaracağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Kaymakamlara Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde yaptığı konuşmada sahipsiz sokak hayvanları konusuna değindi. Çiftçi, bu konunun, kamu düzeni, halk sağlığı ve toplumsal huzur bakımından büyük bir önem arz ettiğini, sokaklardaki sahipsiz hayvanların kontrolsüz şekilde çoğalması meselesinin insan hayatı başta olmak üzere trafik kazaları, bulaşıcı hastalık, doğal dengeyi bozma, kamusal alanda huzursuzluk ve güvensizlik gibi birçok soruna kaynaklık teşkil ettiğini dile getirdi. Çiftçi, "Bu sorun tamamen ortadan kalkmış değildir. Bu alandaki çalışmaların devamlılık içinde yürütülmesi ve bundan sonraki süreçte de mülki idare amirlerimizin konuyu yakından takip etmesi, belediye ve ilgili kurumlarımızı harekete geçirmesi önem arz etmektedir" dedi.