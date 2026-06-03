Yıllar önce bir tek Akit yayınlamıştı... Tepkilerin odağındaki Başbuğ'un fotoğrafı yine gündemde

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un CHP’deki son tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamalar kamuoyunda infiale neden olurken, sosyal medyada Başbuğ’un geçmişte İsrail’de Ağlama Duvarı önünde verdiği fotoğraflar yeniden gündeme geldi. Bir dönem yalnızca Akit’in yayınlamaya cesaret edebildiği görüntüler, bu kez Aydınlık gazetesinin de birinci sayfasında yer aldı.

Başbuğ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek veren açıklamasında, “Eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu açıklamanın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Başbuğ’un 2004 yılında İsrail ziyareti sırasında Ağlama Duvarı önünde çekilen fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi.

Aydınlık gazetesi de konuyu manşetine taşıyarak, Başbuğ’un CHP’deki tartışmalara ilişkin açıklamalarının ardından sosyal medyada yükselen tepkilere dikkat çekti. Gazetenin haberinde, Başbuğ’un İsrail ziyareti sırasında çekilen ve geçmişte kamuoyunda tartışma konusu olan görüntülerine yer verildi.

Bugün birçok yayın organının ve hatta Aydınlık gazetesinin gündemine taşıdığı söz konusu fotoğraflar, yıllar önce Akit tarafından kamuoyuna sunulmuştu.

O dönemde pek çok medya kuruluşunun yayınlamaya dahi cesaret edemediği kareler, Akit’in manşetlerinde yer bulmuş; kimin kimlerle yan yana durduğu ve hangi mesajları verdiği kamuoyuna açık şekilde gösterilmişti.

Aradan geçen yılların ardından aynı fotoğrafların yeniden gündeme gelmesi, Akit’in o gün ortaya koyduğu cesur yayıncılık çizgisini bir kez daha kanıtladı.