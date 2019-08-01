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Doğal ağrı kesiciler nelerdir?

Bir yeriniz ağrıdığında ağrı kesici içenlerden misiniz? Peki bu şekilde böbreklerinize zarar verdiğinizi biliyor musunuz?

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:06
Doğal ağrı kesiciler nelerdir?

Her hastalığın doğada bir karşılığı var. Onu iyileştirip ve eski haline getirebilecek bir çözüm mutlaka vardır. Bu nedenle, her ağrı hissettiğinizde, ağrı kesici ilaçlara sarılmanız çok yanlış bir tercih. Doğa, inadına şifa dağıtırken, sizde bu sese kulak verin..

Vücut üzerinde oluşan her ağrı için kullanılabilecek doğal ağrı kesiciler

Alerjinizin olduğu besinleri kullanmamaya özen gösterin. Ciddi rahatsızlıkları olan kişilerin, kulanmadan önce doktorlarına danışmalarında fayda vardır. Örneğin, migren hastaları biber, zencefil ve zerdeçal gibi keskin ağrı kesici kullandıklarında baş ağrıları artabilir. Bu nedenle özen göstermelisiniz.

Kırmızı biber yağı

doğal ağrı kesiciler

Acı biberi hakiki zeytin yağının içerisinde bekleterek bir ağrı kesici hazırlamış olacaksınız. Migreni olanlar dışında, herkes rahatlıkla kullanabilir. Diş, boyun, eklem, baş ya da romatizmal sorunlardan kaynaklanan benzer her ağrı için birebirdir.

 

Badem ve badem yağı

doğal ağrı kesiciler

Bademi yediğinizde, sindirim sisteminde bulunan bütün organları temizler ve iltihaplarını giderir. Baş, böbrek ve mesane ağrılarını en aza indiren badem, yağ olarak vücuda sürüldüğünde de kemik ağrıları üzerine etkisi oldukça fazladır. 

 

Biberiye ve biberiye yağı

doğal ağrı kesiciler

Migren ağrıları için doğal bir ağrı kesicidir. Yağı baş bölgesine masaj yapılarak kullanılabilirken, çayını içmek de ağrınızı hafifletir. Dilerseniz farklı aromatik yağlarla karıştırabilirsiniz. Bu sayede rahatlama ve gevşeme hissedebilirsiniz.

 

Haşhaş

doğal ağrı kesiciler

Sindirim sistemi ve iltihaplanmalar üzerine etkisi olan haşhaş aynı zamanda dövülüp macun haline getirilerek, uygulandığı bölgedeki ağrıları almak için birebirdir.

 

Zencefil

doğal ağrı kesiciler

İltihapları söküp atan ve eklemleri rahatlatan zencefil, yağ olarak vücuda sürüldüğünde de aynı etkileri verir. Baş ağrısı ve karın ağrısına iyi gelir. Doğal bir bağışıklık sistemi kuvvetlendiricisidir. Boğazdaki ağrıyı alır ve iltihabı söker atar.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:06
  1. ağrı kesici

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