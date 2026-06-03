Türbe ziyaretinde kulakların pasını sildi! İçişleri Bakanı Çiftçi’den mest eden Kur’an tilaveti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’un Fethi’nin görkemli yıldönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Fatih Camii Haziresi’nde bulunan büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında sergilediği samimi duruşla dikkat çeken Bakan Çiftçi, fethin aziz şehitleri ve cihan padişahı için bizzat Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Türbede bulunan vatandaşlar ve devlet erkanı tarafından huşu içinde dinlenen bu manevi performans, dinleyenlerin kulaklarının pasını silerek ortamda oldukça duygusal ve asil bir atmosfer oluşturdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’un Fethi’nin yıldönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Camii Haziresi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti. Ziyarette büyük devlet adamı ve komutan Fatih Sultan Mehmet, dualarla ve özlemle yâd edildi.
Bakan Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okuyarak fethin aziz şehitleri ve Fatih Sultan Mehmet için dua etti. Vatandaşların ve devlet erkânının da katıldığı program, manevi atmosferde gerçekleşen anma dualarının ardından sona erdi.
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