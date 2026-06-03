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Gündem Türbe ziyaretinde kulakların pasını sildi! İçişleri Bakanı Çiftçi’den mest eden Kur’an tilaveti
Gündem

Türbe ziyaretinde kulakların pasını sildi! İçişleri Bakanı Çiftçi’den mest eden Kur’an tilaveti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’un Fethi’nin görkemli yıldönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Fatih Camii Haziresi’nde bulunan büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti. Ziyaret esnasında sergilediği samimi duruşla dikkat çeken Bakan Çiftçi, fethin aziz şehitleri ve cihan padişahı için bizzat Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Türbede bulunan vatandaşlar ve devlet erkanı tarafından huşu içinde dinlenen bu manevi performans, dinleyenlerin kulaklarının pasını silerek ortamda oldukça duygusal ve asil bir atmosfer oluşturdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’un Fethi’nin yıldönümü etkinlikleri kapsamında Fatih Camii Haziresi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret etti. Ziyarette büyük devlet adamı ve komutan Fatih Sultan Mehmet, dualarla ve özlemle yâd edildi.
Bakan Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okuyarak fethin aziz şehitleri ve Fatih Sultan Mehmet için dua etti. Vatandaşların ve devlet erkânının da katıldığı program, manevi atmosferde gerçekleşen anma dualarının ardından sona erdi.

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Yorumlar

Yusuf büyük

Allah cc. Razı olsun birileri parmak uçlarını yiyiyodurlar herhalde nereden nereye bizim tayfa birlik olsa vallahi bu enflasyon 2 yılda 100/5 olur

resat

elhamdülilalhi rabbil alemin, milletimizin hüzün devri sona eriyor,Allahın cc izniyle ,murad ı ilahiye ters düşen yenilmek zorundadır ,
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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