Neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!

Trabzonspor'dan transfer sezonunun son günlerinde sürpriz bir kararla ayrılan Andreas Cornelius, bu süreci ilk kez açıkladı. Andreas Cornelius, Karadeniz devinden neden ayrıldığını anlattı.

Trazbonspor'dan ayrılarak 6 milyon Euro bonservis bedeliyle eski kulübü Kopenhag'a geri dönen Andreas Cornelius, ayrılık süreciyle ilgili konuştu.

Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan yıldız forvet, "Kulüpten ayrılmak tamamen benim kararımdı. Kişisel bir karardı ve futbol gerçekleriyle ilgili değildi." dedi.

Trabzonspor'un bu karara saygı duyduğunu dile getiren Cornelius, "Ailevi sebeplerden dolayı Kopenhag'a döndüm. Trabzonspor da buna saygı duydu. Orada harika bir zaman geçirdim, takım olarak çok önemli işlere imza attık" ifadelerini kullandı.