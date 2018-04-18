Neden 24 Haziran? Başbakan cevapladı

Türkiye erken seçim kararının ardından 24 Haziran'da sandık başına gidecek.

PEKİ NEDEN 24 HAZİRAN SEÇİLDİ?

Çankaya Köşkü'nde açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Neden 24 Haziran?" sorusuna cevap verdi.

Yıldırım, "Madem vaktinden önce yapılma ihtiyacı doğdu, kamuoyunu uzun süre bu işle meşgul etmeye gerek yok. Seçim programı başladığı anda, seçim konuşulmaya başladığı anda malum her şey beklemeye alınır. Memleketin işlerinin durmaması açısından, ülkenin gündeminden bir an önce konunun da düşmesi açısından en kısa tarih, ülke için memleket için en güzel, en iyi tarihtir. O bakımdan 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir. Ramazandan sonraki demek ki bir hafta seçim yurt genelinde yapılacak, güven içerisinde, huzurla Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, milletvekillerimizi seçeceğiz, muhtarları seçeceğiz. Daha sonra da 2019 Mart ayının sonunda da belediye başkanlığı seçimleri olacak.''